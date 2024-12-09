«У меня с ним нет конфликта»: Мордашов рассказал о конфликте с Филимоновым

Алексей Мордашов рассказал, что у него нет конфликта с вологодским губернатором Георгием Филимоновым. Об этом Мордашов рассказал на бизнес-форуме «Поколение».

«У меня с ним нет конфликта. Я время от времени читаю его различные высказывания. Как я понимаю, у него, наверное, есть со мной конфликт, но у меня с ним точно нет. Мы члены бизнес-сообщества регионов. Наша задача – развивать бизнес, инвестировать, создавать рабочие места, платить налоги. Кроме этого, участвовать в жизни региона. У губернатора своя ответственность и своя зона полномочий, и в этом смысле у нас нет почвы для конфликтов. Что касается поединков – губернатор Филимонов спортсмен и, видимо, ему привычно переводить дискуссию на эту почву. Забавно, конечно, что губернатор вызывает на поединок самого крупного инвестора в регионе. Но это вопросы к нему, а не ко мне. Я считаю, что у меня с ним конфликта нет и не может быть. Мы часть общего целого, и мы партнеры по достижению общих целей - по развитию региона и повышению качества жизни», - заявил Мордашов.

Ранее NewsVo сообщал, что Георгий Филимонов вызвал на поединок загадочного оппонента, назвав его «отдельным представителем части индустриального микросоциума с транснациональным «отливом».

«Раз уж Вам лично, месье, не хватает интеллектуальных способностей для честного и открытого диалога, то, может быть, предложить спортивное состязание? Ну, например, выдам экипировку и приглашу на татами, ковёр или ринг», - написал Филимонов в своем telegram-канале.

Хотя губернатор не назвал фамилию Мордашова, СМИ предположили, что речь в посте губернатора шла об основном акционере «Северстали».