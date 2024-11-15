Георгий Филимонов вызвал на поединок загадочного оппонента

[ Общество ]

Губернатор Вологодской области вызвал на поединок загадочного оппонента, которого в своем посте в соцсетях назвал «отдельным представителем части индустриального микросоциума с транснациональным «отливом».

«Раз уж Вам лично, месье, не хватает интеллектуальных способностей для честного и открытого диалога, то, может быть, предложить спортивное состязание? Ну, например, выдам экипировку и приглашу на татами, ковёр или ринг», - написал Филимонов в своем Telegram-канале.

Филимонов пояснил, что этот оппонент распространяет заказные сплетни, «которые можно породить только в состоянии глубоко трансформированного и нездорового воображения».   

«Заодно проверим, кто ведёт здоровый образ жизни, а кто поглощает запрещённые вещества. Уж не знаю, что Вы там употребляете и под воздействием чего находитесь, когда распространяете заказные сплетни», - написал глава Вологодской области.

При этом Георгий Филимонов предположил, что в открытом поединке его оппонент «не сдюжит».

«Денег-то немало, а вот сил, ума, совести и человеческого достоинства немного», - заключил губернатор.

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