В России предложили признать Санта-Клауса иноагентом

[ Общество ]
Автор:
Алексей Колосков

Санта-Клаус

До наступления Нового года осталось меньше месяца, и россияне уже во всю готовятся к встрече одного из самых любимых праздников. Возможно этот праздник лишиться одного из популярных персонажей, к которому мы все привыкли за многие годы.

Как стало известно Telegram-каналу SHOT, в России могут признать иноагентом самого Санта-Клауса, по крайней мере с таким требованием в Генпрокуратуру обратился известный общественный деятель Виталий Бородин. По его мнению данный сказочный персонаж очень опасен для России. 

Опасность Санта-Клауса, по мнению общественника, заключается в его огромной популярности в недружественных для России странах, и по сути является главным конкурентом нашего Деда Мороза. 

Бородин отмечает, что компания Father Christmas Ltd, которой принадлежит товарный знак Santa Claus, специально финансирует его продвижение на территории России, и тем самым пытается разрушить традиционные ценности нашего общества. 

Анекдотичная ситуация вокруг мандарин из Абхазии

Мы не беремся оценивать серьезность данного заявления. Хотелось бы верить, что это просто новогодняя шутка. Хотя к данным заявлениям нужно относиться осторожнее. Как мы уже писали ранее, известное юмористическое издание “Панорама” пошутила по поводу запрета абхазских мандаринов, а эту шутку многие официальные лица посчитали за правду. Хорошо, что цены на мандарины не подскочили. Хотя официальную информацию от шуток становится отличать все сложнее. Не понятно, что и где…

Теги:
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