«Чеваката» разгромила в двух встречах столичную команду

Баскетбольная «Чеваката» выиграла две игры у московской команды «МБА-МГУСиТ-2». Игры прошли в минувшие выходные на вологодском паркете.

Первую встречу, которая состоялась в субботу, «пчелы» переиграли с разницей в 12 очков – 65:53, а накануне вологжанки устроили настоящий разгром московским соперникам.

Уже на старте встречи стало понято, что хозяйки паркета на голову выше соперника. Первая десятиминутка прошла при явном лидерстве «Чевакаты» - 17:4.

Еще больший разрыв в счете принесла вторая десятиминутка. В результате перед большим перерывом табло показывало 35:13 в пользу вологжанок.

Еще на два очка разрыв увеличился после третьего периода. Несмотря на то, что финишную прямую москвички сумели завершить с перевесом в одно очко, на общий результат встречи это уже не повлияло – 68:45.

Победные игры «Чевакаты» оставили за вологжанками вторую строчку турнирной таблицы. На первой остается питерский «Спартак», с которым вологжанки будут играть 22 и 23 декабря. Перед этим – 14 и 15 декабря «пчелы» сыграют на выезде с подмосковной «Спартой & К-2».