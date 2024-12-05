Снежные выходные обещают вологодские синоптики

[ Общество ]

Потепление практически свело к нулю снежный покров на части территории Вологодской области. В частности, снег отсутствует на метеостанциях Вологды, Череповца и Бабаева.

Пришедший сегодня антициклон также не добавит снега. Еще больший антициклональный характер погоды ожидается завтра с понижением температуры до -14 градусов ночью.

Правда, уже в субботу на территорию региона придет обширный циклон, который принесет небольшое потепление и осадки.    

«В воскресенье область останется под влиянием циклонического вихря, будет преобладать облачная погода и идти небольшой снег, днем от -2 до -5 градусов. Таким образом, в выходные повсеместно установится снежный покров, зима окончательно вступит в свои права», - рассказали в вологодском Гидрометцентре.

В начале следующей недели температура вновь превысит норму, однако до положительных значений столбик термометра не поднимется, так что толщина снежного покрова увеличится.

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