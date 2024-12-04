Полиция Вологды нашла поджигателя машины секретаря шекснинских коммунистов

Вологодская полиция установила личность злоумышленника, который спалил автомобиль Дэу Нексия секретаря шекснинского райкома КПРФ Видади Касымова. Как ранее сообщал NewsVo, автомобиль Касымова был подожжен в выходные на улице Лермонтова областного центра. Причем, Нексию нашли примерно в 100 метров от места парковки.

По сообщению пресс-службы регионального УМВД, по подозрению в поджоге задержан 15-летний подросток. На допросе задержанный рассказал, что хотел доехать на автомобиле до дома, поскольку увидел, что дверь машины не закрыта.

«Однако завести транспортное средство не смог, толкал машину какое-то время по дороге, но поехать на ней все равно не удалось, из-за чего он разозлился и решил поджечь авто при помощи имевшейся у него при себе зажигалки», - рассказали в полиции.

В отношении подростка возбуждено уголовное дело по статье за уничтожения чужого имущества.