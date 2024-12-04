Полиция Вологды нашла поджигателя машины секретаря шекснинских коммунистов

[ Общество ]

Вологодская полиция установила личность злоумышленника, который спалил автомобиль Дэу Нексия секретаря шекснинского райкома КПРФ Видади Касымова. Как ранее сообщал NewsVo, автомобиль Касымова был подожжен в выходные на улице Лермонтова областного центра. Причем, Нексию нашли примерно в 100 метров от места парковки.

По сообщению пресс-службы регионального УМВД, по подозрению в поджоге задержан 15-летний подросток. На допросе задержанный рассказал, что хотел доехать на автомобиле до дома, поскольку увидел, что дверь машины не закрыта.  

«Однако завести транспортное средство не смог, толкал машину какое-то время по дороге, но поехать на ней все равно не удалось, из-за чего он разозлился и решил поджечь авто при помощи имевшейся у него при себе зажигалки», - рассказали в полиции.

В отношении подростка возбуждено уголовное дело по статье за уничтожения чужого имущества.

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