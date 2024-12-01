Автомобиль секретаря Шекснинского райкома КПРФ подожгли в Вологде

Автомобиль секретаря Шекснинского райкома КПРФ Видади Касымова подожгли в Вологде. Перед поджогом неизвестный успел прокатиться на Деу Нексии Касымова.

По информации паблика «Регион 35. Инфо. Новости Вологодчины», автомобиль был припаркован у здания областного госпиталя МВД.

Судя по записи камер видеонаблюдения, преступник залез в Нексию через заднюю дверь и снял машину с ручного тормоза, в результате чего автомобиль прокатился по дороге несколько метров.

После этого злоумышленник достал из салона красный флаг, ударил несколько раз древком по корпусу машины, а затем подпалил автомобиль.

Поиски преступника по горячим следам результатов не дали.