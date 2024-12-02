В Вологде сотрудника ДПС провезли несколько сотен метров на двери автомобиля

[ Происшествия ]

В Вологде региональным управлением следкома возбуждено уголовное дело после инцидента с сотрудником ДПС, который устроил неизвестный водитель в самом центре областной столицы. Видео с происшествием попало в выходные в соцсети.

Судя по кадрам, наряд ДТП остановил автомобиль Дэу Нексия для проверки документов на проспекте Победы. Однако водитель через несколько секунд неожиданно ударил по газам. Сотрудник ДПС успел зацепиться за дверь и таким образом автомобиль проехал несколько сотен метров, вывернув в сторону центрального рынка. После поворота полицейский упал, а автомобиль продолжил движение.     

«Геннадий Юрьевич Яшин поручил руководителю следственного отдела по городу Вологде возбудить по данному факту уголовное дело и установить все обстоятельства произошедшего», - уточнили в региональном следкоме.

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