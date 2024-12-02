«Чеваката» показала агрессивный баскетбол в игре против курской команды 

«Чеваката» накануне вечером взяла реванш у лидера Суперлиги – курской «Динамо-Фарм». После первого поражения от курянок, которое «пчелки» потерпели в минувшую субботу от «Динамо» со счетом 64:68, вологжанки взяли себя в руки на второй домашний матч.

Уже в первой десятиминутке вологжанки проявили бойцовские качества и начали активно давить соперника. В результате на первый перерыв команды ушли с разницей в три очка в пользу «Чевакаты». Далее вологжанки только увеличивали отрыв, в после большого перерыва устроили настоящий разгром курской команде, выиграв третью десятиминутку почти с двукратной разницей в счете – 21:11.

В итоге в ответном матче «Чеваката» выиграла все четыре четверти с общим счетом 73:54.