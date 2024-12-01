Воздушный «заяц» оказался россиянкой – личность безбилетной пассажирки рейса Нью-Йорк – Париж установлена

Недавно мы сообщали об удивительном случае, который произошел в аэропорту Джона Кеннеди. Женщина умудрилась пройти все контрольно-пропускные пункты, а затем без посадочного талона проникнуть в салон самолета, следовавшего в Париж.

Весь полет, который длился около семи часов, воздушный «заяц» провела в туалетных кабинках. Она перемещалась между туалетами, чем и вызвала подозрение у других пассажиров. Рейс был полностью заполнен и свободных мест на борту не было, именно поэтому женщине пришлось прятаться в туалетах.

Тем не менее безбилетницу смогли вычислить, а затем после посадки самолета в аэропорту передать в руки парижских полицейских. В результате, стала известна личность воздушного «зайца», 57-летнюю женщину зовут Светлана Дали. Женщина проживала в Филадельфии и имеет грин-карту. Личность установили благодаря водительским правам безбилетницы.

Кроме этого, Министерство внутренних дел Франции обнаружило, что у Светланы Дали российское гражданство. Сейчас она находится на территории аэропорта Шарля Де Голля в Париже и ожидает депортацию обратно в США, где вероятнее всего ее ждет административный штраф, а возможно арест. Следует отметить, что Светлана устроила скандал и сорвала первый рейс, который должен был вернуть ее в Америку.

Однако, вопрос о том, как безбилетница смогла пройти все кордоны в аэропорту и попасть на борт самолета, до сих пор остается открытым. Известно, что безбилетная пассажирка смогла пройти два пункта досмотра, которые ее пропустили, так как ничего запрещенного при женщине не было. Также она успешно прошла проверку личности, а затем спокойно села на рейс авиакомпании Delta Air Lines. Предполагают, что как только она попала на борт самолета, то сразу спряталась в туалетной кабинке задней части воздушного судна.

Сотрудники авиакомпании Delta утверждают, что они сотрудничают со следствием и также пытаются выяснить, как женщина смогла проникнуть на борт самолета, сообщает портал «cnn.com».