Юноша умер на уроке физкультуры, а врачей не пропускала охрана школы

Казалось бы, что активный образ жизни и занятия спортом должны способствовать оздоровлению организма. Однако, даже урок физкультуры может закончиться трагически. В пресс-службе следственного управления Республики Татарстан сообщили, что 29 ноября 2024 года на уроке физкультуры скончался юноша 2007 года рождения.

Трагедия произошла в Альметьевском политехническом техникуме. Подростки пришли на очередной урок физкультуры, ребята разделились на команды и начали играть в волейбол. Во время игры одному из учащихся внезапно стало плохо, он почувствовал недомогание и упал на пол.

Как сообщают очевидцы, у парня остановилось сердце, и прямо в спортзале школы ему попытались оказать первую помощь, а также провести реанимацию. Однако, эти действия результата не дали. После произошедшего парень так и не пришел в сознание. Кроме этого, к молодому человеку была немедленно вызвана медицинская помощь.

Однако, по сообщению портала «inkazan.ru», охрана школы не пропускала медиков к пострадавшему и возможно, за это время были потеряны драгоценные 30 минут. Когда юноша умер, точно сказать пока невозможно. По одной из версии, смерть учащегося наступила в стационаре, а согласно другой, парень умер по дороге в больницу, но официальных данных по этому вопросу пока нет.

На данный момент возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности», а также назначена судебно-медицинская экспертиза, которая должна установить причину неожиданной смерти подростка.

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