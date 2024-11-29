Вологодские синоптики рассказали, когда наступит зима

Погода в Вологодской области пока не спешит перестраиваться на зимний характер. По словам синоптиков, в выходные среднесуточная температура будет выше нормы на 4 градуса.

В частности, в субботу дневная температура прогнозируется в районе от 0 до +1 градуса. При этом обойдется без существенных осадков.

В воскресенье на территорию области придет атмосферный фронт, который принесет осадки в виде мокрого снега с дождем.

Примерно такая же погода сохранится в понедельник и во вторник, правда, количество осадков будет заметно меньше.