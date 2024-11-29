В региональном ФСИН рассказали о состоянии здоровья Евгения Шулепова

Региональное управление ФСИН рассказало о здоровье экс-главы города Евгения Шулепова, который в настоящее время находится в тюремной больнице, известной, как «десятка», после перенесенного инсульта.

Ранее NewsVo сообщал, что Евгений Шулепов был доставлен из СИЗО в областную больницу, где ему была оказана экстренная помощь. По словам родственников Шулепова, после инсульта у него отнялась речь и была парализована правая половина тела, однако врачи областной больницы смогли восстановить функции организма.

27 ноября экс-глава Вологды был переведен в больницу №10 ФСИН.