Неожиданные проблемы искусственного интеллекта. Нейросети перестали “умнеть”

[ Экономика ]
Автор:
Иван Гордеев

искусственный интеллект

Еще недавно разработчики искусственного интеллекта рапортовали нам об очередном своем успехе. Окрыленные производители инвестировали в данное направление огромные деньги. Возможно это было самой большой ошибкой, ибо только сейчас стали всплывать проблемы, которые вообще могут поставить крест на данной теме.

На днях в издании РБК появилось одно любопытное интервью. Гендиректор Центра искусственного интеллекта МТС  Андрей Калинин рассказал о развитии искусственного интеллекта. Неожиданно речь зашла о проблемах. Из сказанного этим человеком можно сделать довольно интересные выводы. 

«Большие модели сейчас подошли к важному с точки зрения восприятия перелому в развитии: если раньше они "умнели" (росли в качестве) сразу по всем направлениям за счет своего размера и увеличения обучающей выборки, то сейчас этот рост сильно замедлился: кончились данные для обучения (текстов в интернете больше нет, новые не появляются с нужной скоростью)», – сказал он.

Также Калинин обратил внимание на то, что широко разрекламированная языковая модель GPT-5 показала минимальный прирост по сравнению со своим предшественником GPT-4. То есть по сути мы увидели слегка модернизированный продукт. Тем не менее он рассказывает весьма оптимистично о планах на будущее. Далее ИИ будет проникать в большее количество сфер деятельности человека, и разработчики при этом будут осваивать новые миллиардные инвестиции.

Но тогда встает, откуда ИИ будет брать новые тексты для обучения. Современная молодежь сегодня в основном пользуется старыми наработками, и вообще больше любит смотреть видео и разные картинки. Нового ничего не создается.

На сегодня человечество зашло в тупик. Практически нет новых интересных песен. В кинематографе переснимают старые фильмы на новый лад. Производители смартфонов и прочих гаджетов слегка меняют дизайн, а начинка остается практически старой. 

По сути ИИ тоже уже зашел в тупик. Конечно же, данные разработки найдут свое применение в экономике, но это будет иметь ограниченный характер. А денег на все это было потрачено очень много. И вообще это больше попахивает аферой мирового масштаба. Да и нельзя искусственным интеллектом называть обычный мощный компьютер.
 

Теги:
искусственный интеллект технологии
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