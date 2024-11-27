Представители Евгения Шулепова намерены ответить на все вопросы

Представители экс-главы Вологды Евгения Шулепова, который был экстренно госпитализирован накануне вечером из СИЗО в областную больницу, заявляют, что в палату к нему никого не пускают.

Напомним, накануне поздно вечером Шулепов был доставлен в больницу из следственного изолятора с подозрением на инсульт.

«Знаете, что самое печальное, что никого из нас не пускают к нему в палату. Ни маму, ни меня, ни даже адвокатов», - написала в соцсетях дочь бывшего главы Вологды Елена Шулепова.

Также она обвиняет региональное управление следственного комитета в компании с прокуратурой в причинении тяжкого вреда здоровью своего отца.