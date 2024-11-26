Здание СШОР по баскетболу Вологды отремонтировано на 70%

В Вологде на 70% выполнен ремонт здания СШОР по баскетболу. Здание расположено на Некрасовском переулке,15А. Средства на капитальный ремонт выделены из городского бюджета.

«Здание, построенное в 1972 году, капитально не ремонтировалось. В этом году за счет средств городского бюджета обновляем внешнюю часть. Крыльцо и отмостка готовы, продолжается обшивка фасадов композитным материалом – используем крупноформатные прочные панели. На лицевой стороне появится инсталляция в виде баскетбольного мяча. Ремонт завершим в декабре. В дальнейшем рассмотрим и вопрос ремонта помещений, – рассказал мэр Вологды Андрей Накрошаев.

В СШОР по баскетболу в настоящее время проводятся только тренировки, а также соревнования, в частности, первенство России. В спортивном учреждении занимается более 600 детей.

В этом году в Вологде также выполнен ремонт стадиона «Динамо», где обновлены беговые дорожки и освещение. Кроме того, началось строительство крытого футбольного манежа на улице Ильюшина, которое завершится в 2025 году.