Антимонопольщики признали непристойной рекламу бетона

[ Общество ]

Вологодское УФАС посчитало непристойной рекламу бетона от одной из местных компаний.

«Баннер с изображением девушки в шортах и надписью «Бетон от производителя «Власткол» с нами будет стоять долго!» размещался на бетонных кольцах вблизи дома 4«б» по Пошехонскому шоссе в Вологде», - уточнили в управлении ФАС.

Содержимое рекламного баннера было рассмотрено на экспертном совете по рекламе, который пришел к выводу, что реклама неэтична и носит оскорбительный характер. Также она способна нанести вред детской психике.

Как уточнили в ведомстве, сейчас баннер представители компании убрали.

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