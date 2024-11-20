РЖД добавит дополнительный поезд в Санкт-Петербург в новогодние праздники

РЖД заявило о запуске дополнительного поезда до Санкт-Петербурга в новогодние праздники, который проследует через территорию Вологодской области. Дополнительный поезд будет следовать в город на Неве из Ярославля. Рейсы назначены на конец декабря и начало января.

«Из Ярославля и из Вологды он отправится 27 и 29 декабря, 7, 10 января, отправление из Череповца и прибытие в Санкт-Петербург назначено на 28, 30 декабря, 8, 11 января. Из северной столицы рейсы назначены на 28, 30 декабря, 8, 12 января, поезд прибывает в Череповец, в Вологду и в Ярославль на следующие сутки», - сообщает служба корпоративных коммуникаций ОАО «РЖД».

В поезде предусмотрены плацкартные и купейные вагоны, а также купе для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Отправление из Вологды в 22.28, из Череповца в 1.17, прибытие в Санкт-Петербург в 10.10. Из Санкт-Петербурга поезд отправится в 16.35, в Череповец прибудет в 1.30, в Вологду в 4.59, добавили в ОАО «РЖД».