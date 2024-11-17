«Вологда-Чеваката» обменялась победами с «Казаночкой» в очередном туре женской баскетбольной Суперлиги. Матчи прошли в Казани в эти выходные.

В субботу подопечным Владана Главинича пришлось выступать в роли догоняющих на протяжении всей первой четверти, завершив её со счётом 20:23. Только в середине второй десятиминутки, если не считать стартовых секунд, когда вологжанки повели 2:0, «пчёлам» удалось выйти в лидеры и уйти на большой перерыв ведя в счёте 43:35.

В третьем периоде преимущество «Чевакаты» достигло 13 очков (63:50). В итоге вологжанки выиграли этот матч со счётом 83:71. По 13 очков в составе победительниц на свой счёт записали Елизавета Зайцева, Кристина Бакаева и Александра Карина.

В воскресение команды встретились вновь и первая половина матча осталась за вологодскими баскетболистками - 34:31. Но в третьей четверти у «пчёл» пошли потери, чем воспользовались игроки «Казаночки» и захватили лидерство в матче - 56:50 после тридцати минут игры.

Четвертую четверть команды сыграли почти на равных (23:24), но по итогам вологжанки проиграли 73:80, потерпев третье поражение при 9-ти победах сезона.

Следующий тур для вологодской команды пройдет 30 ноября и 1 декабря. В эти дни «Вологда-Чеваката» примет курское «Динамо-Фарм».

22 ноября «пчёлки» проведут ответный матч кубка России против курского «Динамо». Напомним, что в первой игре вологодская команда програла 45:86.