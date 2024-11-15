В Вологде возбуждено уголовное дело из-за смерти пострадавшей при взрыве женщины

Напомним, вечером 3 ноября в доме №46 на улице Предтеческой в областной столице произошел взрыв, в результате которого были разрушены межквартирная перегородка и балкон. В происшествии пострадали два человека: муж с женой.

Сегодня стало известно, что 44-летняя женщина скончалась 12 ноября в ожоговом отделении медсанчасти «Северсталь» в Череповце.

В настоящее время следственными органами СУ СК России по Вологодской области возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности, сообщает пресс-служба ведомства.

«Основной версией следствия на данном этапе является нарушение правил техники безопасности при использовании супругами устройства, предназначенного для перегонки жидкостей в домашних условиях», — рассказали в пресс-служба СУ СК России по Вологодской области.

Между тем, местные СМИ высказывают сомнение в том, что в квартире взорвался самогонный аппарат, поскольку на фотографиях, которые опубликованы в сетях, он выглядит целым. Хотя первоначально спасатели заявляли, что в результате «хлопка» произошло обрушение межквартирной перегородки.