Самогонный аппарат разнес две квартиры в Вологде

В Вологде самогонный аппарат разнес две квартиры в доме №45 по улице Предтеченской. Об этом сообщает региональное управления МЧС по Вологодской области.

По данным ведомства, взрыв в квартире произошел сегодня вечером.

«Пострадали два взрослых человека, которые были в квартире. Они доставлены в больницу. Ребёнок, также находившийся в квартире, не пострадал. Разрушен балкон, межквартирная перегородка. Эвакуация людей из соседних квартир не потребовалась,» - пояснил мэр города Андрей Накрошаев.

В настоящий момент на месте работают эксперты и спасатели, устанавливая состояние дома. Это делается для того, чтобы понять, возможно ли безопасно дальше его эксплуатировать, уточнил мэр Вологды.

Как поясняют в управлении МЧС, из-за хлопка самогонного аппарата произошло обрушение межквартирной перегородки.