Все оставшиеся без отопления в результате аварии дома подключены к теплу

В Вологде все дома, которые остались без отопления в результате аварии на западной котельной, подключены к теплу. Об этом сегодня в соцсетях заявил мэр города Андрей Накрошаев.

Авария, напомним, произошла в котельной в ночь на 10 ноября. В результате гидроудара в некоторых домах по улица Новгородской, Псковский, Возрождения, Костромской и Ярославской, пробило радиатора отопления.

В устранении последствий аварии принимали участие 35 человек из состава управляющих компаний и сотрудников «Вологдагортеплосети».