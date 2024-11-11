Все оставшиеся без отопления в результате аварии дома подключены к теплу

[ Общество ]

В Вологде все дома, которые остались без отопления в результате аварии на западной котельной, подключены к теплу. Об этом сегодня в соцсетях заявил мэр города Андрей Накрошаев.

Авария, напомним, произошла в котельной в ночь на 10 ноября. В результате гидроудара в некоторых домах по улица Новгородской, Псковский, Возрождения, Костромской и Ярославской, пробило радиатора отопления.

В устранении последствий аварии принимали участие 35 человек из состава управляющих компаний и сотрудников «Вологдагортеплосети».

«На данный момент все дома подключены к теплу. Квартир, которые находятся полностью без отопления, нет. Поручил руководителю АО «Вологдагортеплосеть» Дмитрию Филатову взять под контроль работу по замене радиаторов отопления в квартирах вологжан. Сегодня специалисты теплоснабжающей организации вместе с управляющими компаниями начинают адресно отрабатывать заявки. Дал поручение сделать это максимально оперативно – в течение 2-3 дней», – рассказал Андрей Накрошаев.

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