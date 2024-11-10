В нескольких домах Вологды прорвало радиаторы из-за скачка давления

[ Происшествия ]

В Вологде в результате скачка давления на западной котельной, расположенной в микрорайоне подшипникового завода, несколько домов остались без отопления

Как рассказал мэр Вологды Андрей Накрошаев, накануне поздно вечером в единую диспетчерскую службу Вологды стали поступать звонки от вологжан, проживающих в районе улиц Псковской, Ленинградской и Ярославской о прорывах радиаторов отопления.

«К устранению дефектов сразу же приступили аварийные бригады управляющих компаний и ТСЖ. Помощь им оказывает «Вологдагортеплосеть», направлено 4 единицы техники и 20 человек личного состава. Поручил направить еще ремонтников. В домах, где произошли аварии, на время проведения работ перекрыто отопление», - рассказал Андрей Накрошаев.

Список отключенных домов:
Ярославская 6, 8, 8а, 10, 12, 14, Новгородская 1а, 3, 5а, 9а, 9г, Костромская 4а, 4б,
Возрождения 76б,
Псковская 3а, 8а, 9а, 9г,
Возрождения 74б

Теги:
ЖКХ коммунальная авария отопление
 

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