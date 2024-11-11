Популярный у вологжан священник рассказал о новом месте службы

Популярный у вологжан священнослужитель Алексей Сорокин рассказал о своем новом месте службы. По его словам, теперь он будет служить в Гатчинской епархии.

«Это приход храмов Большой Ижоры - Никольского, деревянного, находящегося в верхней части поселка, на историческом месте и небольшого каменного кладбищенского храма в честь Всех святых, в нижней части», - написал Алексей Сорокин в соцсетях.

Накануне местный протоирей Сергей Дегтярев после божественной литургии в храме Всех святых уже представил его в качестве нового настоятеля.

«Рядом Кронштадт с его знаменитыми святынями, да и Санкт-Петербург недалеко», - уточнил Алексей Сорокин.

Ранее NewsVo сообщал, что Алексей Сорокин был освобожден от должности настоятеля прихода храма святого праведного Лазаря Вологды. О причинах его отставки не известно.