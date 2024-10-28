Популярный у вологжан священник покинул Вологодскую епархию

[ Общество ]

Популярный вологодский священнослужитель Алексей Сорокин заявил об уходе из Вологодской епархии. По его словам, теперь он будет служить в другом месте. Об этом батюшка рассказал на своей странице в соцсетях.  

«Большинство из вас, друзей и подписчиков, уже знают о моем решении выйти за штат Вологодской епархии с 24 сентября и продолжить служение в другом месте. Примерно месяц ушел на согласование и оформление различного рода документов, и вот 23 октября было получено командировочное удостоверение на один год для дальнейшего служения в Гатчинской епархии Санкт-Петербургской митрополии», - рассказал Алексей Сорокин.

Ранее стало известно, что Алексей Сорокин был освобожден от должности настоятеля прихода храма святого праведного Лазаря. О причинах его отставки не сообщается.

По словам самого Алексея Сорокина, конкретное место его дальнейшего служения пока не определено. Своим подписчикам он обещает общение в новом формате, как только станет известно где он продолжит служить.

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