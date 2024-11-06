В Сямженском округе вынесен приговор мужчине, насмерть зарезавшему зятя

38-летний житель деревни Мякотиха Сямженского района предстал перед судом по обвинению в убийстве мужа сестры. Об этом сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Убийство произошло в июле этого года. На тот момент в деревне, достаточно удаленной от райцентра, проживали трое членов одной семьи. В один день семья устроила очередной застолье. Обвиняемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, нанес своему зятю ножевое ранение, от которого мужчина скончался на месте.

В тот же день злоумышленник был арестован. Он полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Сямженский районный суд признал его виновным и назначил наказание в виде 6,5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Сестра же преступника продолжила вести прежний образ жизни. Из-за чего ее дом сгорел дотла, а женщина погибла в пожаре.

К сожалению, сестра осужденного продолжила вести прежний образ жизни. В результате дом в деревеньке сгорел дотла, женщина погибла в пожаре.