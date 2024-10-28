Единственная жительница деревни под Сямжей сгорела в своем доме

[ Происшествия ]

В Сямженском округе в огне погибла единственная жительница деревни Мякотиха. По информации регионального управления МЧС, о возгорании они узнали через приложение «Термоточки», поскольку в деревне кроме 48-летней женщины никто не проживал и сообщить о пожаре было некому.

«Огонь удалось потушить на площади 72 квадратных метра. В результате проведения проверки по факту пожара собственница дома на месте была обнаружена погибшей», - рассказали в управлении МЧС.

Причина пожара в данный момент выясняется.

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