Полиция установила личность сгоревшего в автомобиле водителя

Сотрудники Госавтоинспекции установили личность мужчины, который сгорел в своем автомобиле после ДТП. Авария, как ранее сообщал NewsVo, произошла накануне вечером на трассе Москва-Архангельск.

Напомним, около 18.00 на дороге столкнулись легковые автомобили Рено Сандеро и Хендай Солярис. После удара Рено сгорел.

По предварительным данным, водитель этого автомобиля выехал на встречную полосу. В аварии погибли оба водителя, еще четыре человека, в том числе трое маленьких детей, находившиеся в Хендай, получили травмы и были доставлены в больницу.

По данным Госавтоинспекции, за рулем Рено находился 67-летний мужчина. По неизвестной пока причине он выехал на встречную полосу.