Смертельное ДТП произошло накануне под Соколом

Жуткая авария произошла накануне в Сокольском округе. ДТП случилось около 18.00 на 535-м километре трассы Москва-Архангельск.

По информации пресс-службы регионального УМВД, на дороге столкнулись два легковых автомобиля – Рено Сандеро и Хендай Солярис. По предварительным данным, на встречную полосу вынесло Рено.

«В результате ДТП погибли оба водителя транспортных средств. Из-за столкновения автомобиль Рено сгорел, личность водителя не установлена», - сообщает региональное УМВД.

Еще четыре человека, в том числе трое детей (трех, пяти и семи лет) и 34-летняя женщина, находившихся в корейском автомобиле, получили травмы и были госпитализированы.

Обстоятельства ДТП выясняют сотрудники Госавтоинспекции.