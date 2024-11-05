«Чеваката» расколдовала кольцо соперниц из Иванова

[ Спорт ]

Вологодская «Чеваката» накануне одержала тяжелую победу над ивановскими соперницами. Домашний матч стал вторым в противостоянии с «Энергией». В первом матче «пчелы» проиграли девушкам из Иванова со счетом 56:62.

Второй матч с «Энергией» соперницы вологжанок также начали достаточно агрессивно, выиграв первую десятиминутку с перевесом в 6 очков – 22:16. Однако уже к основному перерыву вологжанки отыграли проигранные очки и даже смогли немного выйти вперед.

По настоящему разгромным для «Энергии» стала третья десятиминутка, во время которой «Чеваката» «привезла» ивановкам 12 очков – 26:14. Даже проигрыш в финальной         десятиминутке в 2 очка уже не сказался на общем счете встречи – 80:68 в пользу вологжанок.  

«В первой игре кольцо соперниц реально было заколдовано. Ирина Борисовна сказала нам, что девочки кольцо расколдовали. Мы сидели на скамейке и не понимали, что происходит, почему мы могли забить легкие мячи. Сегодня во втором периоде мы поняли, что можем задавить «Энергию», проявив характер, и показали себя на площадке», - сказала после вчерашней встречи баскетболистка «Чевакаты» Яна Гараничева.

Теги:
баскетбол «Вологда-Чеваката»
 

Последние новости

Погода в Вологодской области берет курс на потепление
Директор теплоснабжающей организации Грязовца подозревается в сокрытии денег
«Чеваката» расколдовала кольцо соперниц из Иванова
Городской травмпункт Вологды начал принимать по новому адресу
17-летняя девушка загадочно пропала под Вологдой
Хроника выборов в США. Когда объявят первые результаты?
Смертельное ДТП произошло накануне под Соколом
Патриарх Кирилл взбудоражил общественность: стоит ли возвращать смертную казнь в России
Мигрантов выдворяют из России, но их количество только увеличивается. Занимательная статистика от Росстата
Магнитная буря 11 ноября — угроза для всего живого