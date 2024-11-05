«Чеваката» расколдовала кольцо соперниц из Иванова

Вологодская «Чеваката» накануне одержала тяжелую победу над ивановскими соперницами. Домашний матч стал вторым в противостоянии с «Энергией». В первом матче «пчелы» проиграли девушкам из Иванова со счетом 56:62.

Второй матч с «Энергией» соперницы вологжанок также начали достаточно агрессивно, выиграв первую десятиминутку с перевесом в 6 очков – 22:16. Однако уже к основному перерыву вологжанки отыграли проигранные очки и даже смогли немного выйти вперед.

По настоящему разгромным для «Энергии» стала третья десятиминутка, во время которой «Чеваката» «привезла» ивановкам 12 очков – 26:14. Даже проигрыш в финальной десятиминутке в 2 очка уже не сказался на общем счете встречи – 80:68 в пользу вологжанок.