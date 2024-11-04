Фактом взрыва в квартире вологодского дома заинтересовалась прокуратура

Прокуратура Вологодской области поставила на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного в связи с инцидентом на улице Предтеченской Вологде.
Напомним, накануне, по предварительным данным, из-за взрыва самогонного аппарата произошло обрушение межквартирной перегородки.
По факту взрыва следственными органами возбуждено уголовное дело.
«На место происшествия в целях координации работы правоохранительных органов и экстренных служб выезжал заместитель прокурора города Вологды Евгений Груздев. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Ход и результаты расследования возбужденного следственными органами уголовного дела прокуратурой области поставлены на контроль», - пояснили в пресс-службе прокуратуры области.