Фактом взрыва в квартире вологодского дома заинтересовалась прокуратура

[ Происшествия ]

Прокуратура Вологодской области поставила на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного в связи с инцидентом на улице Предтеченской Вологде.

Напомним, накануне, по предварительным данным, из-за взрыва самогонного аппарата произошло обрушение межквартирной перегородки.

По факту взрыва следственными органами возбуждено уголовное дело.

«На место происшествия в целях координации работы правоохранительных органов и экстренных служб выезжал заместитель прокурора города Вологды Евгений Груздев. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Ход и результаты расследования возбужденного следственными органами уголовного дела прокуратурой области поставлены на контроль», - пояснили в пресс-службе прокуратуры области.

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