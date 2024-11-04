Фактом взрыва в квартире вологодского дома заинтересовалась прокуратура

Прокуратура Вологодской области поставила на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного в связи с инцидентом на улице Предтеченской Вологде.

Напомним, накануне, по предварительным данным, из-за взрыва самогонного аппарата произошло обрушение межквартирной перегородки.

По факту взрыва следственными органами возбуждено уголовное дело.