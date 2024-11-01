В Череповце начали монтировать колесо обозрения

В Череповец доставлены металлоконструкции для нового колеса обозрения. По словам мэра города Вадима Германова, строители уже приступили к монтажу нового аттракциона.

«Именно здесь, на стыке Александровской и Октябрьской набережных, встанет наш новый аттракцион. Все металлоконструкции уже доставлены в Череповец и хранятся на базе подрядчика. Каждый день тралы будут сюда привозить элементы колеса, а специалисты их сразу смонтируют. Это позволит избежать складирования металлоконструкций в центре города», - рассказал Германов.

По его словам, монтаж конструкций займет примерно 1,5 месяца, после чего будут проводиться испытания, а затем новый аттракцион должен пройти сертификацию.

Кабинки колеса обозрения будут полностью застекленными и с обогревателями, поэтому кататься на колесе можно будет даже в зимнее время.

Добавим, что диаметр колеса составит 60 метров, полный круг он будет совершать за 10 минут.