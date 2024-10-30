Губернатор показал, как будут выглядеть самолеты Вологодского авиапредприятия

[ Общество ]

Як-40

В своем телеграмм-канале губернатор Вологодской области Георгий Филимонов опубликовал фото с новым обликом самолетов Вологодского авиапредприятия. Легендарные Як-40 теперь будут выполнены в красном цвете, с кружевом по бокам и логотипом региона на киле. Первое воздушное судно уже обновлено, остальные – в процессе.

Напомним, на прошлой неделе Правительство Вологодской области подписало контракт с подрядчиком, который разработает проект реконструкции аэропорта в Вологде. Он будет предполагать увеличение взлетной полосы с 1,5 до 2,5 км и строительство нового пассажирского терминала. Само здание аэропорта сохранит свой исторический облик.

Новый дизайн

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Фото: тг-канал Георгия Филимонова
 

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