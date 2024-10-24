Определен подрядчик проекта реконструкции вологодского аэропорта

Правительство Вологодской области подписало госконтракт на проект по реконструкции вологодского аэропорта. В ходе конкурса победил стал Проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт воздушного транспорта «Ленаэаропроект», который считается одним из крупнейших учреждений в области проектирования аэродромов и объектов авиационной инфраструктуры.

«Рассчитываем, что уже в следующем году проект будет готов и мы приступим к строительно-монтажным работам. Это первый шаг на пути к реконструкции аэропорта, которую так давно ждали вологжане. Благодаря изменениям, сможем принимать в областной столице не только Як-40, но и самолёты большего класса, расширим географию полётов, повысим туристическую привлекательность региона», - пояснил губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.

Проект будет предполагать увеличение взлетно-посадочной полосы аэродрома с 1,5 км до 2,5 км. Также будет построен новый пассажирский терминал. Действующее здание вологодского аэропорта вместе с мозаикой на стене будет сохранено.