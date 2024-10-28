6 лет проведет в колонии кадуйчанин, насмерть сбивший пешехода

27-летний житель поселка Кадуй предстал перед судом за нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека. В момент происшествия мужчина был пьян и не имел права на управление транспортом. Об этом сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Напомним, авария случилась днем 12 июня этого года. Кадуйчанин, будучи пьяным, решил прокатиться на мотоцикле «Стелс СБ 200». На подъезде к Кадую в районе нерегулируемого пешеходного перехода мотоциклист нарушил ПДД: превысил скорость движения. В этот момент дорогу по «зебре» переходили жители г. Череповца – 60-летний мужчина вместе со своей супругой. Водитель мотоцикла не справился с управлением и сбил череповчанина, который позже скончался на месте ДТП.

На суде виновник аварии выразил раскаяние в содеянном. Он объяснил, что, подъезжая к пешеходному переходу, подумал, что пара успеет перейти дорогу до того, как он окажется на «зебре».

Вологодский гарнизонный военный суд признал мужчину виновным. Назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 2 года.

Гражданские иски потерпевшей в размере 2 миллионов рублей и 60 тысяч рублей удовлетворены в полном объеме.