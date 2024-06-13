В Кадуе мотоциклист насмерть сбил пешехода

В Кадуе мотоциклом насмерть сбит пешеход. Авария произошла вчера около 15.25 на 16-м километре подъезда к поселку.

По информации регионального УМВД, 60-летний пешеход переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, когда был сбит мотоциклом под управлением 27-летнего молодого человека.

«В результате ДТП пешеход скончался до приезда скорой медицинской помощи. Мотоциклист и его пассажир 1991 г.р. с различными травмами доставлены в больницу», - уточнили в пресс-службе регионального УМВД.

Полиция выясняет все обстоятельства дорожной аварии.