В Кадуе мотоциклист насмерть сбил пешехода

[ Происшествия ]

В Кадуе мотоциклом насмерть сбит пешеход. Авария произошла вчера около 15.25 на 16-м километре подъезда к поселку.

По информации регионального УМВД, 60-летний пешеход переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, когда был сбит мотоциклом под управлением 27-летнего молодого человека.   

«В результате ДТП пешеход скончался до приезда скорой медицинской помощи. Мотоциклист и его пассажир 1991 г.р. с различными травмами доставлены в больницу», - уточнили в пресс-службе регионального УМВД.

Полиция выясняет все обстоятельства дорожной аварии.

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