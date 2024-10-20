Отдых на болоте стремительно набирает популярность в России

Наверняка каждого из нас хотя бы раз в жизни посещали мысли все бросить и уехать куда-нибудь подальше от людей. Некоторые наши сограждане именно так и делают, и уезжают отдыхать на болота …

Как пишет Telegram-канал SHOP ПРОВЕРКА, в России стремительно набирает популярность новое и модное направление в экотуризме - болотинг.

Люди под присмотром опытных специалистов-экскурсоводов уезжают в отдаленные заболоченные места, где получают незабываемые впечатления на всю свою оставшуюся жизнь. Например, они могут попрыгать на мягкой поверхности болота, после чего трясина начинает их всасывать, но в самый последний момент опытные инструкторы их вытаскивают наружу. А некоторым туристам очень нравится собирать морошку. Или побыть вдалеке от городского шума, наедине с природой, тоже помогает избавлению от накопившегося стресса.

Предприимчивые бизнесмены придумали новый вид отдыха на болотах. Целые группы туристов готовы ехать на такой экстремальный отдых. Все продумано до мелочей, и после погружения в болото, отдыхающих ждет банька на берегу озера и деревенский ужин. А прогулка на свежем воздухе, от городского смога вообще дорого стоит.

Самое крутое болотистое место сегодня находится в белорусской Ельне. Чтобы отдохнуть в такой необычной обстановке туристам придется заплатить от 5 до 7 тыс. руб. за один прогулочный день.

Отдохнуть в России подобным образом можно на болотах Ленобласти, Карелии, Подмосковья и Новосибирской области.