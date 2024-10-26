Юные баскетболистки из Вологды одержали победу в Первенстве СЗФО

Сборная Вологодской области одержала победу в Первенстве СЗФО по баскетболу среди девушек 2011 года рождения.

Соревнования прошли в Сыктывкаре с 21 по 25 октября. Наш регион представляла команда девушек СШОР по баскетболу областного центра под руководством старшего тренера Евгении Луценко.

На предварительном этапе вологодские баскетболистки одержали три победы в трех матчах, взяв верх над командами из Коряжмы, Сыктывкара и Великих Лук.

Затем прошли решающие матчи в формате «Финала 4-х». В полуфинале подопечные Евгении Луценко одержали уверенную победу над СШОР «Экспресс» из Великих Лук 76:25. А в финале вологодская СШОР встречалась со спортивной школой «Коряжемская». После трех четвертей вологодские баскетболистки уверенно вели 50:39. За две минуты до конца основного времени матча команда из Архангельской области смогла сократить своё отставание до минимума 53:51. Но в оставшееся время вологжанки не позволили своим соперницам набрать ни одного очка. Сами же ещё два раза со средней дистанции смогли поразить кольцо соперника, доведя матч до победы: 57:51.

19 очков в финале набрала капитан вологодской команды Мария Никешина. Дабл-дабл, 10 очков и 17 подборов у Анфисы Праховой.

Сборная области, благодаря этой победе вышла в 1-й раунд Полуфинала Первенства России.