Суд признал виновной молодую женщину в гибели 3-летнего сына в бассейне

[ Общество ]

Бабаевский районный суд признал виновной 29-летнюю жительницу поселка Сазоново Чагодощенского округа, сын которой утонул в бассейне. Происшествие случилось в июне этого года.

По материалам уголовного дела, молодые супруги отдыхали в выходной день на своем участке вместе с тремя маленькими сыновьями. Двое сыновей ушли в дом, а младший, 3-летний купался в каркасной бассейне.

Когда малыш накупался, мама помогла ему выйти из бассейна и обтерла. После чего мальчик стал играть с мячиком около дома. Однако чуть позже супруги, не обнаружив сына, стали его искать.

«Мужчина подошел к дому, сходил в квартиру – мальчика нигде не было. Отец крикнул матери, что ребенка нигде нет. Женщина решила сходить к бассейну. Подойдя, она увидела, что там лежал ее 3-летний сын, точнее, он держался на воде лицом вниз», - сообщает пресс-служба судов области.

Родители попытались реанимировать ребенка и вызвали скорую, но спасти его не удалось.  

По факту причинения смерти по неосторожности в отношении матери погибшего ребенка было возбуждено уголовное дело, которое на днях рассматривалось в суде.

Женщину признали виновной и назначили наказание в виде ограничения свободы сроком на полгода. Также ей назначена мера медицинского характера в виде наблюдения и лечения у психиатра.

Теги:
погиб ребенок бассейн причинение смерти по неосторожности
 

Последние новости

Суд признал виновной молодую женщину в гибели 3-летнего сына в бассейне
Андрей Накрошаев рассказал, когда на площади Бабушкина появятся парковки
В Вологде третий день ищут 16-летнего подростка
В Вологде сегодня собирались выбрать мэра, но этого не произошло
В Вологодском университете появится комната матери и ребенка
В школе под Вологдой открыли первые агроклассы
В Череповце озвучили причину смерти бабушки, которой отказали в госпитализации
В Чагоде мать отправили лечиться к психиатру из-за смерти ребенка в бассейне
Челюсть мамонта нашел житель Междуречья на берегу Сухоны
«Чеваката» с разгромным счетом проиграла одной из лучших команд России