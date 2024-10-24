В Чагоде мать отправили лечиться к психиатру из-за смерти ребенка в бассейне

Трагедия произошла в июне этого года в поселке Сазоново Чагодощенского района. Трехлетнего ребенка родители оставили без присмотра, и он утонул в бассейне, установленном на территории частного дома. Об этом сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

29-летняя мать вместе с супругом и тремя детьми находилась дома. К мужчине в это время пришли знакомые, и вместе они ушли в дома, где стали выпивать. Женщина же с двумя сыновьями 10 и 3-х лет осталась на улице.

Младший из мальчиков поплавал в детском каркасном бассейне под присмотром матери, а после стал играть с мячиком и бегать. В какой-то момент женщина отвлеклась, и, повернув голову на задний двор, младшего сына не увидела. Почти сразу мать обнаружила малыша в бассейне – он держался на воде вниз лицом. Мама схватила ребенка, понесла в квартиру, пыталась привести его в чувство, вызвала скорую, однако спасти его не удалось.

Женщину обвинили в причинении смерти по неосторожности. Ее супруг, как потерпевший, подавал ходатайство о прекращении уголовного дела, однако суд отказал и признал женщину виновной.

Ей назначили наказание в виде ограничения свободы на срок 6 месяцев. Также суд назначил амбулаторное принудительное наблюдение и лечение у психиатра.