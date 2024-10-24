«Чеваката» с разгромным счетом проиграла одной из лучших команд России

Вологодская «Чеваката» с крупным счетом проиграла первый матч 1/8 кубка России по баскетболу. Матч с курским «Динамо» прошел накануне на паркете вологодской команды.

Вологжанки смогли выиграть с перевесом в одно очко лишь третью десятиминутку (15:14). Остальные периоды остались за курянками. Особенно результативным для соперниц оказался четвертый период, который они переиграли «пчел» с разницей в 24 очка (32:8). Общий счет игры 86:45 в пользу соперниц.

«Где-то мы держали не такой большой разрыв, какой получился в итоге, но до конца всегда тяжело, это все-таки вторая команда в России, но там было интересно, и мы старались как можно дольше оказывать сопротивление. У соперника были чаще броски и хорошая реализация, у нас чуть меньше бросков и еще меньше реализации», - рассказала после игры баскетболистка «Чевакаты» Александра Кирина, набравшая игре наибольшее количество очков.

Главный тренер вологжанок Владан Главинич считает, что «Чевакату» пока рано сравнивать с курским «Динамо».

«Мы прошли хорошее испытание игрой против одно из лучших команд России. Углубляться в анализы матча мы не будем, так как уже в эти выходные нас ждет важнейшая игра чемпионата. Тем более, что нас пока рано сравнивать с курским «Динамо». Соревноваться на том же уровне нам пока рано. Мы лишь можем выложиться по полной», - уверен Владан Главинич.

Следующую игру кубка России вологжанки сыграют в Туле 22 ноября, а в ближайшие выходные, 26 и 27 октября, в рамках чемпионата Суперлиги «Вологда-Чеваката» примет команду «Владимирские львицы».