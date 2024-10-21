Температура воздуха на предстоящей неделе ожидается на 4 градуса выше нормы

Вологодские синоптики обещают теплую погоду на предстоящей неделе. Сегодня сохранится влияние антициклона, но уже во вторник в большинстве районов пройдет небольшой дождь.

«Начиная со среды, погодная инициатива будет переходить к северо-атлантическим циклонам, днем под влиянием атмосферного фронта на западе и в центре пройдет небольшой и умеренный дождь, у силится ветер. В ночные часы 5-7 градусов тепла, днем до +11 градусов», - рассказали в вологодском Гидрометцентре.

В четверг осадки ослабнут, днем столбики термометров поднимутся до 11 градусов тепла.

Неустойчивый характер погоды сохранится также в пятницу. В целом средняя температура в течение недели прогнозируется на 4 градуса выше климатической нормы.