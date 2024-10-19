Новый руководитель представлен коллективу департамента культуры области

[ Общество ]

Коллективу вологодского областного департамента культуры и туризма представлена новый начальник. Департамент возглавила Инесса Фельдман, которая ранее работала заместителем главы администрации Тулы. Коллективу нового руководителя представили первый заместитель губернатора области Юрий Умеренко и заместитель губернатора Владимир Осиповский.

Как ранее сообщал NewsVo, Инесса Фельдман – коренная тулячка. Родилась в областной столице 26 мая 1975 года. В 1996 году окончила Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого. Имеет степень кандидата психологических наук. 

До назначения в городскую администрацию работала заведующей кафедрой в Тульском государственном университете.

В феврале этого года Инесса Фельдман стала победителем суперфинала управленческого конкурса «Лидеры России». Также стала победителем кадрового проекта губернатора Вологодской области «Команда Филимонова: время лучших», – сообщает сайт департамента культуры Вологодской области.

 

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