Тульская чиновница может возглавить вологодское министерство культуры

[ Общество ]

Заместитель главы администрации Тулы Инесса Фельдман может возглавить министерство культуры Вологодской области. Как сообщает сегодня издание «Тульские новости», Фельдман до 14 октября уже покинет Тульскую область и переедет на Вологодчину, где ей предложили возглавить департамент культуры, который позже будет реорганизован в министерство.

В комментарии изданию сама Инесса Фельдман заявила, что до конца этой недели будет находиться еще в Туле. 

Инесса Фельдман - тулячка. Родилась в областной столице родилась 26 мая 1975 года. В 1996 году окончила Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого. Имеет степень кандидата психологических наук. 

До назначения в городскую администрацию работала заведующей кафедрой в Тульском государственном университете.

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