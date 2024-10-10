Тульская чиновница может возглавить вологодское министерство культуры

Заместитель главы администрации Тулы Инесса Фельдман может возглавить министерство культуры Вологодской области. Как сообщает сегодня издание «Тульские новости», Фельдман до 14 октября уже покинет Тульскую область и переедет на Вологодчину, где ей предложили возглавить департамент культуры, который позже будет реорганизован в министерство.

В комментарии изданию сама Инесса Фельдман заявила, что до конца этой недели будет находиться еще в Туле.

Инесса Фельдман - тулячка. Родилась в областной столице родилась 26 мая 1975 года. В 1996 году окончила Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого. Имеет степень кандидата психологических наук.

До назначения в городскую администрацию работала заведующей кафедрой в Тульском государственном университете.