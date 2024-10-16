«Вологда-Чеваката» обменялась победами с «Невинномысском». Матчи второго тура чемпионата Суперлиги прошли 14 и 15 октября.

Вологодские баскетболистки на выезде встречались с командой «Невинномысск», и достаточно легко выиграли первый матч - 95:55, одолев соперника во всех четырех четвертях. Самой результативной для «пчёл» стала третья десятиминутка, которую они выиграли со счётом 32:18.

Дабл-дабл, 14 очков и 11 подборов, у «Чевакаты» оформила Екатерина Терехова. 21 очко и 9 подборов набрала Елизавета Зайцева.

В матче, который прошёл накануне между этими командами, «Вологда-Чеваката» вела почти всю первую половину игры, но точная трешка экс-«чевакатки» Екатерины Генадиевой на последних секундах отправила команды на большой перерыв при счёте 42:41 в пользу «Невинномысска». Как и в первом матче, ключевой стала третья десятиминутка. Правда, в отличии от игры в понедельник, на этот раз вологжанки ее проиграли - 8:22 и перед последним отрезком игры уступали 49:64.

В заключительном периоде «пчёлы» пустились в погоню за «Невинномысском», и за 7 секунд до финальной сирены команды разделял один бросок (74:76). Вологжанки, чтобы выиграть себе время, пошли на нарушение правил. В результате Екатерина Генадиева пробила два штрафных броска, а отыграть четыре очка за оставшиеся пять секунд вологжанки уже не смогли. В результате потерпели поражение - 74:78.

Это первая неудача Владана Главинича на посту тренера «Чевакаты» в официальных матчах. В следующем туре 26 и 27 октября вологжанки дома примут «Владимирских львиц». Перед этим, 23 октября, сыграют домашний матч 1/8 Кубка России против курского «Динамо».