Акции Tesla рухнули после презентации будущих роботакси. Почему разочаровались инвесторы?

В конце прошедшей недели Илон Маск представил всему миру очередные уникальные разработки от компании Tesla, а точнее два беспилотных транспортных средства: двухместный Cybercab и 20-местный автобус Robovan. Однако акции компании на эту презентацию отреагировали совершенно неожиданно …

Акции Tesla на торгах фондовой биржи NASDAQ в пятницу обвалились почти на 9%. На первый взгляд довольно странная реакция трейдеров, которые решили избавиться от бумаг, но если посмотреть на ситуацию с другой стороны, то все вполне логично.

Надо понимать, что те продукты, которые представил Маск в пятницу, по плану в лучшем случае пойдут в производство еще только в 2027 году. И, если этот проект будет успешным, то и прибыл компания получит только через три года, а пока идут одни расходы на разработку и подготовку производства.

Опять же, инвесторам необходимо закладывать некоторые риски, а именно различный форс-мажор, вдруг что-то сломается, или пойдет не по плану.

Еще один важный момент, сегодня в мире наблюдается спад продаж электромобилей, и многие мировые автоконцерны делают упор на разработку гибридных авто. А представленные Маском автопилоты, это и есть электромобили. Так что еще не понятно, что будет с мировым автопромом через три года.

И последний момент, очень часто спекулянты перед важным событием, которым являлась презентация Cybercab и Robovan, разгоняют акции, а уже по факту происходит фиксация прибыли. Так что ничего сверхъестественного не произошло. Спекулянты в очередной раз развели обычных инвесторов…