Вологжанин на премиальном внедорожнике пытался скрыться от ДПС по тротуарам

В Вологде 34-летний водитель внедорожника Ленд Ровер попытался скрыться от наряда ДПС по тротуару. Происшествие случилось в заречной части Вологды.

По информации регионального УМВД, наряд ДПС подал водителю сигнал об остановке для проверки документов. Однако водитель продолжил движение, заехав на тротуары по улице Судоремонтной. Правда, вскоре бросил автомобиль и стал убегать от наряда.

«После нескольких минут погони полицейские догнали нарушителя. При проверке по базам данных полицейские выяснили, что вологжанин не имеет документов на право управления транспортным средством, потому что лишен их за езду в нетрезвом виде», - уточнили в региональном УМВД.

В отношении вологжанина составлены несколько административных протоколов. Также ему грозит уголовное дело за управление транспортным средством лицом, лишенным права управления.