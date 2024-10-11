Европа во власти спекулянтов. Алексей Миллер предупредил ЕС об опасности нового газового шока

У любого человека есть своя любимая тема для обсуждения. У главы “Газпрома” Алексея Миллера, это состояние европейского газового рынка. И это на самом деле не удивительно. Еще совсем недавно российская компания была фаворитом на этом рынке, а теперь от ее присутствия в старом свете не осталось и следа.

Ранее господин Миллер обещал, что Европа без российского газа замерзнет. Но ЕС каким-то чудом удалось выстоять. Все страшные истории главного российского газовщика не сбылись. Но теперь в его репертуаре появились новые подробности.

Несмотря на то, что цены на газ в Европе стабилизировались, цены на голубое топливо по-прежнему выше тех, что им продавал “Газпрома”. Господин Миллер настаивает на том, что ЕС еще столкнется не с одним газовым шоком, он даже привел свои доводы в доказательство своего утверждения.

По его мнению главная ошибка европейских чиновников, это отказ от долгосрочных контрактов, которые как раз и давали стабильность на газовом рынке. Но главная опасность для Европы, это спекулянты.

«На сегодняшний день европейские инвестиционные фонды держат в отдельных позициях объемы в масштабе 25 млрд куб. м газа, что соответствует одной четвертой всего газа, который закачан в подземные хранилища Евросоюза. Но это не конечный потребитель, это спекулятивный игрок, и мы видим уже очень яркие ситуации, которые говорят, что этот игрок оказывает очень-очень сильное влияние на формирование цен и высокую волатильность», — пояснил глава «Газпрома».

Отчасти Миллер прав, и морозы рано или поздно придут в Европу, и газа им опять потребуется очень много. Но вот сможет ли “Газпром” извлечь выгоду? Пока на этот важный вопрос нет ответа …

