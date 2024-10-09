Полиция Вологды вычислила подростка, осквернившего Вечный огонь

Вологодские сыщики установили личность подростка, который кинул баллон из-под краски в горелку Вечного огня на площади Революции. К акту вандализма оказался причастен 15-летний подросток, который был задержан у себя дома.

«Вологжанин ранее неоднократно попадал в поле зрения полиции за различные нарушения, в связи с чем состоял на профилактическом учете», - уточнили в региональном УМВД.

Как ранее сообщал NewsVo, двое подростков центре Вологды сначала разрисовали краской из баллончика скамейку на Каменном мосту и щит освещения Вечного огня. После этого один из хулиганов бросил баллончик из-под краски в горелку мемориала, в результате чего произошла вспышка.

По факту вандализма следствием возбуждено уголовное дело, санкции которого предусматривают «вилку» от штрафа до 3-х месяцев ареста.

Подозреваемый в настоящее время посещен в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей, - также уточнили в УМВД.