Юные вологодские вандалы пытались взорвать горелку Вечного огня

[ Происшествия ]

В Вологде юные вандалы «прошлись» в поисках острых ощущений по центре города. Как рассказал исполняющий обязанности мэра областной столицы Андрей Накрошаев, подростки разрисовали краской из баллончика скамейку на каменном мосту и щит освещения Вечного огня. После этого один из хулиганов бросил баллончик из-под краски в горелку мемориала, в результате чего произошла вспышка. 

«К счастью, памятник не поврежден, но сам факт такого варварства вызывает возмущение. Видео с камер наблюдения направлены в УМВД, полиция занимается поиском молодых людей», - уточнил Андрей Накрошаев.

Исполняющий обязанности мэра уверен, что благодаря камерам видеонаблюдения удастся установить личности всех хулиганов и привлечь их к ответственности по закону.

 

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